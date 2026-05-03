POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bergneustadt (ots) - Am Samstag (2. Mai) fuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Bergneustadt auf der Marktstraße aus Richtung Talstraße kommend in Richtung "Am Räschen". Gegen 1:20 Uhr kam er unweit der Einmündung "Am Grafweg" von der Straße ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er dort auch direkt eine ...

mehr