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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hückeswagen (ots)

Am Freitag (1. Mai) wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt gegen 10:30 Uhr von der Friedrichstraße nach rechts auf die Wilhelm-Blankertz-Straße abbiegen. Er verpasste jedoch die Einmündung, verlangsamte in der Folge sein Fahrzeug und steuerte sein Auto ruckartig nach links, um ein Rangiermanöver einzuleiten. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Solingen, der unmittelbar hinter dem Bergneustädter unterwegs war und diesen überholen wollte, musste stark bremsen und stürzte. Der Zweiradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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