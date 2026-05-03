Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Wipperfürth (ots)
Am Donnerstag (30. April) wollte eine 19-jährige Wipperfürtherin in Jörgensmühle mit ihrem Seat von der L129 nach links auf die L286 abbiegen. Dabei kam es gegen 9:25 Uhr zum Zusammenstoß mit dem VW UP einer 74-Jährigen aus Wipperfürth, die auf der bevorrechtigten L286 von Kürten in Richtung Wipperfürth unterwegs war. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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