Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Schwangeren

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 02.05.2026 gegen 10:00 Uhr kam es in der Ortslage Rattey zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde. Nach Angaben der beiden Unfallbeteiligten befuhr die 34-jährige deutsche Geschädigte mit ihrem PKW die Ortslage Rattey in Richtung Cosa. Kurz vor dem Ortsausgang beabsichtigte ein 65-jähriger deutscher Mann mit seinem PKW von einer Grünfläche auf die Straße aufzufahren. Auf Grund eines Baumes war seine Sicht eingeschränkt. Er übersah den PKW der Frau und fuhr seitlich in das Fahrzeug. Die schwangere Frau erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Beobachtung ins Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die FFW aus Schönbeck war mit 10 Kameraden vor Ort und übernahm die Bereinigung der Fahrbahn.

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