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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter auf frischer Tat gestellt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 02.05.2026, gegen 06.00 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass sich gegenwärtig eine männliche Person in der Bleichstraße in Greifswald an mehreren Fahrzeugen zu schaffen macht und diese beschädigt. Der Täter wurde dabei beobachtet, wie dieser mehrere Marken-Symbole aus geparkten Fahrzeugen demontierte. Umgehend begaben sich mehrere Funkstreifenwagen und Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Greifswald fußläufig zu Tatörtlichkeit. Hier konnte der deutsche Tatverdächtige auf seiner Flucht direkt auf dem Gehweg vor dem Gebäude des Polizeihauptreviers Greifswald durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurden mehrere herausgerissene Marken-Symbole (hauptsächlich Mercedes-Sterne) festgestellt und beschlagnahmt. Im Nachgang konnten die Polizeibeamten in der Pfarrer-Wachsmann-Straße, Baustraße, Wiesenstraße und in der Bleichstraße an fünf betroffenen Fahrzeugen Beschädigungen bzw. herausgerissene Marken-Symbole feststellen. Zu mindestens zwei beschlagnahmten Marken-Symbolen konnte die Polizei bislang keine geschädigten Fahrzeuge ermitteln. Die Polizei bittet daher mögliche Geschädigte sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter Tel. 03834 540 0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Gegen den 21-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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