Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Waldbrand in der Feldberger Seenlandschaft

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 01.05.2026 gegen 13:15 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte eine aufsteigende Rauchwolke aus einem Waldgebiet bei Gräpkenteich/ Koldenhof in der Feldberger Seenlandschaft mitgeteilt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldberg, Grünow, Triepkendorf, Mechow, Dolgen, Lichtenberg, Neustrelitz (insgesamt ca. 50 Kameraden) und der Polizei stellten vor Ort eine ca. 1000 m² brennende Waldfläche fest. Dabei handelt es sich um ein bereits gerodetes Waldstück. Brandursache könnte eine unsachgemäß entsorgte Zigarette sein. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung werden durch das zuständige Kriminalkommissariat aufgenommen.

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