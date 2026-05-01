POL-NB: Vermisste 75-Jährige in Stralsund

Pasewalk (ots) - In der gestrigen Nacht kam es auf der Bundesautobahn 11 bei Nadrensee in Fahrtrichtung Polen um 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter, welcher einen Pkw auf einem Trailer geladen hatte. Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Beifahrer im PKW leicht verletzt. Zudem wurde in Folge des Zusammenstoßes das transportierte ...

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