PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisste 75-Jährige in Stralsund

Stralsund (ots)

Die Polizei in Stralsund sucht nach einer 75 -jährigen Frau in Stralsund. Nähere Informationen unter dem Pfad: https://is.gd/YvKdMW

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 01:27

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 11 auf Höhe des Zollamtsplatzes

    Pasewalk (ots) - Am 30.04.2026 gegen 16:50 Uhr kam es auf der BAB 11 auf Höhe des Zollamtsplatzes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 29-jährige rumänische Fahrzeugführer eines Renault Transporter befuhr die BAB 11 in Fahrtrichtung Stettin. Auf Höhe des Zollamtsplatzes übersah er die dort verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge und fuhr ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 10:24

    POL-NB: Zweiräder im Blick - stillgelegtes Motorrad mit drei Rädern

    Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen (ots) - Am Dienstag hat es anlässlich des Verkehrsaktionstags "sicher.mobil.leben - Zweiradfahrer im Blick" auch im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vielfach Kontrollen zu diesem Schwerpunkt gegeben. Rund 600 Fahrzeuge wurden dabei in den drei Landkreisen ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 09:40

    POL-NB: Vollsperrung der BAB 11 nach Unfall - Geladenes Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

    Pasewalk (ots) - In der gestrigen Nacht kam es auf der Bundesautobahn 11 bei Nadrensee in Fahrtrichtung Polen um 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter, welcher einen Pkw auf einem Trailer geladen hatte. Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Beifahrer im PKW leicht verletzt. Zudem wurde in Folge des Zusammenstoßes das transportierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren