Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung der BAB 11 nach Unfall - Geladenes Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Pasewalk (ots)

In der gestrigen Nacht kam es auf der Bundesautobahn 11 bei Nadrensee in Fahrtrichtung Polen um 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter, welcher einen Pkw auf einem Trailer geladen hatte. Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Beifahrer im PKW leicht verletzt. Zudem wurde in Folge des Zusammenstoßes das transportierte Fahrzeug vom Trailer geschleudert und überschlug sich mehrfach.

Zum Unfallhergang ist bekannt, dass der 58-jährige Fahrer des Transporters VW die rechte Fahrspur der Autobahn befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ihm der hinter ihm fahrende 48-jährige Fahrer des PKW Kia auf. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer des Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann, kam nach links ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei löste sich der Trailer vom Zugfahrzeug und der transportierte PKW schleuderte durch die Luft, überschlug sich mehrfach und prallte schließlich gegen eine Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 26.500 Euro.

Die Bundesautobahn 11 blieb zur Unfallaufnahme, Bergung und Straßenreinigung für ca. fünf Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-jährigen Fahrer des Kia wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall.

Im Laufe des resultierenden Staus stellte die Bundespolizei zudem eine Trunkenheitsfahrt fest. Dabei versuchte der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die Rettungsgasse auszunutzen und befuhr diese. Das Fahrzeug wurde durch Beamte der Bundespolizei gestoppt und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer und seinem Beifahrer wahrnehmen. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,98 Promille. Daraufhin wurden Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk hinzugezogen, um bei dem 45-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen. Die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Alle Beteiligten sind polnische Staatsangehörige.

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