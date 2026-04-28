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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Autos durch Tritte beschädigt

Neubrandenburg (ots)

Nachdem mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Max-Adrion-Straße, Ecke Erich-Zastrow-Straße in Neubrandenburg mutmaßlich durch Tritte beschädigt wurden, fragt die Polizei nach möglichen weiteren Fahrzeugbesitzern, die auch betroffen sind.

Zwischen dem 23.04., etwa 15:30 Uhr, und dem 24.04., etwa 11:00 Uhr, wurden drei Autos durch die Polizei festgestellt, die unter anderem abgetretene Seitenspiegel und teils auch einen eingetretenen Kotflügel hatten. Es könnte aber weitere Geschädigte geben, die den Schaden entweder noch nicht bemerkt oder noch nicht der Polizei gemeldet haben.

Wer auch von dieser Zerstörungsaktion betroffen ist und noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet hat, wird gebeten, dies nachzuholen. Entweder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de, telefonisch unter 0395 / 55825224 oder vor Ort persönlich im Revier in der Beguinenstraße 2.

Sollte es Zeugen zu diesen Beschädigungen geben, die auffällige Personen im Tatzeitraum gesehen haben, so können sich diese ebenfalls mit Hinweisen an die Polizei wenden: telefonisch unter 0395 / 55825224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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