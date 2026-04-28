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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Unfallflucht vor Polizei im Keller versteckt

Burg Stargard (ots)

Eine Frau, Ende 40, hat sich heute Morgen in Burg Stargard vor der Polizei versteckt, nachdem sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gegen ein Verkehrsschild gefahren war. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sie beim Abbiegen ein Vorfahrtsverkehrsschild rammte, ausstieg, guckte und dann weiterfuhr. Dabei soll sie alkoholisiert gewirkt haben. Der Mann reagierte richtig, merkte sich das Kennzeichen und rief die Polizei.

Kurz nach der Info durch den Zeugen fuhren die Polizeibeamten zu der Frau nach Hause und fanden sie im Keller, wo sie sich ganz offensichtlich vor den Beamten versteckte und versuchte, ihnen den Zutritt zum Keller zu verwehren. Die Polizisten kamen trotzdem rein und ließen sie erst mal pusten. Dabei ergab sich auf dem Gerät ein Wert von 0,63 Promille.

Die Frau kam mit in die Klinik, wo die Blutprobenentnahme stattfand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ist entsprechend erfolgt.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Vorwürfe der Unfallflucht und der Trunkenheitsfahrt übernommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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