Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tiny House kippt bei Unfall um

Rollwitz / A20 (ots)

Heute Morgen gegen 04:40 Uhr ist ein Transporterfahrer, der auf dem Hänger ein Tiny House geladen hatte, auf der A 20 nahe der Abfahrt Pasewalk Süd in Fahrtrichtung Lübeck nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei ist das geladene Haus auf den Standstreifen gekippt. Die Autobahn war zunächst über die Überholspur befahrbar, seit etwa 08:30 Uhr gibt es allerdings durch die Bergung am Unfallort erhebliche Einschränkungen beim Vorbeifahren und Stau. Wie lange die Bergung andauert ist unklar.

Nach aktueller Kenntnis wurde der 37-jährige deutsche Fahrer nicht verletzt.

Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell