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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei am Strand Broda endet für 17-Jährigen mit Stich

Neubrandenburg (ots)

Am Freitagabend gegen 23:10 Uhr sind Polizeibeamte durch die Rettungsleitstelle zum Strand in Broda /Neubrandenburg gerufen worden. Nach einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Leuten wurde dort gerade ein 17-jähriger Deutscher unter anderem wegen Stichverletzungen behandelt.

Der Tatort soll im Bereich der großen Brücke, die Kulturpark und Strand miteinander verbindet, gewesen sein. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass zwischen acht und zehn Jugendliche auf den 17-Jährigen trafen. Sowohl Täter als auch Opfer sollen sich aus dem Stadtbild kennen. Einige aus dieser Gruppe sollen den Jugendlichen am Freitagabend mit Schlägen angegriffen haben; einer verletzte ihn mit einer Stichwaffe. Der Jugendliche wurde nach der ersten Behandlung vor Ort schwerverletzt in die Klinik gebracht.

Befragungen von Zeugen vor Ort ergaben einige Hinweise, denen die Kriminalpolizei nun nachgeht. Zu möglichen Hintergründen der Tat dauern die Ermittlungen an.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die vor Ort nicht befragt wurden, die aber dennoch sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden: telefonisch unter 0395 / 55825224 oder via Digitalem Polizeirevier/Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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