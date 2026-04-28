Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebe stehlen 2700 Liter Diesel aus Agrarbetrieb - die Polizei sucht Zeugen

Pasewalk (ots)

Im Zeitraum vom 26.04.2026, 02:30 Uhr bis zum 27.04.2026, 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum Grundstück eines Agrarbetriebs in Strasburg, Rosenthal und entwendeten insgesamt 2700 Liter Diesel.

Auf dem Gelände wurden insgesamt fünf Traktoren und ein Radlader angegriffen. Dabei wurden insgesamt 2700 Liter Diesel aus den Fahrzeugen entwendet. Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen.

Es entstand ein Stehlschaden von 5.200 Euro und ein Sachschaden von 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können. Wenn Sie entsprechende Beobachtungen im o.g. Zeitraum gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter 03973 220 0 an das Polizeihauptrevier Pasewalk, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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