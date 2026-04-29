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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnwagens in Bansin

Heringsdorf (ots)

Am 28.04.2026 gegen 20:45 Uhr wurde durch einen Zeugen der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein Brand auf dem Geländes des Caravan-Stellplatzes in Bansin (Heuberg) gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Bansin und Pudagla bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Gelände brannte ein Wohnwagen und ein daneben befindlicher Baucontainer in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer sehr schnell löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Nach ersten Erkenntnissen hat der 67-jährige deutsche Eigentümer des Wohnwagen eine Gasflasche der Heizungsanlage gewechselt. Kurze Zeit danach bemerkte ein Feuer im Wohnwagen. Er und seine 65-jährige Ehefrau konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus Wolgast verbracht. Nach jetzigen Erkenntnisstand erlitt der Mann leichte Brandverletzungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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