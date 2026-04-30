Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zweiräder im Blick - stillgelegtes Motorrad mit drei Rädern

Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen (ots)

Am Dienstag hat es anlässlich des Verkehrsaktionstags "sicher.mobil.leben - Zweiradfahrer im Blick" auch im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vielfach Kontrollen zu diesem Schwerpunkt gegeben. Rund 600 Fahrzeuge wurden dabei in den drei Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte kontrolliert. Und gemäß dem Motto waren natürlich Fahrräder, Motorräder und E-Scooter im Fokus - jedoch wurden gleichzeitig auch PKW und LKW kontrolliert.

Im Bereich der Polizeiinspektion Anklam hat das Polizeirevier Heringsdorf zum Beispiel mit Unterstützung des deutsch-polnischen Polizeiteams Kontrollen im Bereich der Promenade im Seebad Ahlbeck durchgeführt und legte dabei den Schwerpunkt auf Pedelecs und E-Scooter. Insgesamt wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald 203 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei handelte es sich in 66 Fällen um Fahrräder, in sechs Fällen um Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter, in elf Fällen um Krafträder und in 120 Fällen um andere Fahrzeuge wie PKW und LKW. In diesem Zusammenhang wurden 75 Regelverstöße festgestellt. 41 Verstöße wurden dabei im Bereich der Fahrräder erfasst, wobei hier in 40 Fällen das Fahren auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone oder auf der falschen Seite festgestellt wurde. Bei den Elektrokleinstfahrzeugen wurde ein E-Roller festgestellt, welcher die Fahrbahn falsch befuhr. Im Bereich der Krafträder gab es einen Verwarngeldverstoß. Bei den PKW und LKW wurden ein Rotlichtverstoß, 24 Geschwindigkeitsverstöße und sieben Verwarngeldverstöße erfasst.

Im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund wurden 55 Fahrzeuge kontrolliert, darunter ebenfalls neben Fahrrädern und Motorrädern auch Pkw. Dabei wurden insgesamt 30 Regelverstöße festgestellt, darunter Ablenkung durch elektronische Geräte und technische Mängel wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis bei Motorrädern. Neben den Kontrollen fanden auch Präventionsmaßnahmen statt, wie zum Beispiel eine Radfahrprüfung im Straßenverkehr und eine Verkehrssicherheitsveranstaltung für Radfahrer.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte - der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg - wurden durch die Beamten rund 350 Fahrzeuge kontrolliert und insgesamt 125 Verstöße aufgenommen. In 88 Fällen waren es Fahrräder, bei denen es 40 Verstöße gab. Hauptsächlich handelte es sich um das unerlaubte bzw. falsche Befahren des Gehwegs bzw. Radwegs. In 24 Fällen wurden Motorräder kontrolliert mit insgesamt fünf Feststellungen. In einem Fall musste eine Weiterfahrt einer Simson Duo mit drei Rädern untersagt werden, weil sie derart verändert wurde in Eigenregie, dass die Betriebserlaubnis infolge dessen erloschen ist. Und in ebenfalls 24 Fällen waren es E-Scooter-Fahrer oder Fahrer ähnlicher Elektrokleinstfahrzeuge, die angehalten wurden. Hierbei kam es zu zehn Ahndungen - vor allem Verstöße in Bezug auf Geh- und Radwegnutzung ähnlich wie bei den Radfahrern. In den restlichen Fällen wurden PKW und LKW kontrolliert.

Bei den Maßnahmen war für die Einsatzkräfte auch wichtig, nicht nur zu ahnden, sondern auch darüber aufzuklären, warum welches Verhalten verbessert werden kann und welche Gefahren zum Beispiel durch das (falsche) Befahren von Geh- und Radwegen mit E-Scootern und Rädern entstehen.

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