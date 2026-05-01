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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 11 auf Höhe des Zollamtsplatzes

Pasewalk (ots)

Am 30.04.2026 gegen 16:50 Uhr kam es auf der BAB 11 auf Höhe des Zollamtsplatzes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 29-jährige rumänische Fahrzeugführer eines Renault Transporter befuhr die BAB 11 in Fahrtrichtung Stettin. Auf Höhe des Zollamtsplatzes übersah er die dort verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge und fuhr auf einen PKW Dacia auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der PKW Dacia auf einen vor ihm stehenden PKW BMW geschoben. Bei dem Unfall wurde der 35-jährige polnische Beifahrer im PKW Dacia leicht verletzt und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort ambulant behandelt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 11 in Fahrtrichtung Polen für 1,5 Stunden vollständig gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über die Anschlussstelle Penkun von der BAB 11 abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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