Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in Pasewalk

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 01.05.2026, gegen 09:00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald mitgeteilt, dass es in der Pasewalker Marktstraße in einem Mehrfamilienhaus im 2. Obergeschoss zu einem Wohnungsbrand gekommen sei.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Die Mieter des Mehrfamilienhauses wurden für die Zeit der Löscharbeiten evakuiert. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Durch den Brand ist die betreffende Wohnung nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst und einen Brandursachenermittler aufgenommen.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk mit vier Fahrzeugen und 17 Kameraden.

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