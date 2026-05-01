Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Demmin

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 01.05.2026 gegen 11:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Mecklenburgische-Seenplatte der Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Karl-Förster" in Demmin gemeldet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei Demmin stellten vor Ort einen Schuppen in Vollbrand fest. Die 23 Kameraden der FFW Demmin begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten diesen vollständig löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch einen 39-jährigen Freund des Eigentümers kurz vor Brandausbruch ein Feuer im Holzofen betrieben. Der Schuppens geriet in Brand. Durch den Brand wurde die angrenzende Gartenlaube beschädigt. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

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