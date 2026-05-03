Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Wohnung
Waldbröl (ots)
In der Nacht von Donnerstag (30. April) auf Freitag gelangten Einbrecher zwischen 23:45 Uhr und 3:30 Uhr durch Öffnen eines Fensters in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Löher Weg. Dort stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld und entkamen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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