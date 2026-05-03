Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle versuchen in Schulcontainer einzubrechen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Freitag (1. Mai) auf Samstag versuchten Kriminelle zwischen 22 und 6 Uhr vergeblich, die Tür eines Schulcontainers einer Grundschule im Ulmenweg aufzubrechen. Dabei beschädigten sie die Verglasung. Da es den Einbrechern nicht gelang, die Tür aus dem Rahmen zu drücken, flüchteten sie unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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