Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tanz in den Mai - Polizei zieht erste Bilanz

Oberbergischer Kreis (ots)

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai war die Polizei im Oberbergischen verstärkt im Einsatz. Insgesamt verlief die Mainacht aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr verzeichnete die Polizei acht Einsätze mit mainachttypischem Bezug. Dabei handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen und kleineren Streitigkeiten. In einem Fall in Waldbröl nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung auf.

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