Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: **Verkehrsunfallflucht in der Sudetenstraße - Polizei bittet um Hinweise**

Northeim (ots)

**Northeim (Fi), Sudetenstraße, Montag, 01.06.2026, 20.00 Uhr bis Dienstag, 02.06.2026, 09.00 Uhr**

Im genannten Zeitraum kam es in der Sudetenstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß entstanden Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite des geparkten Fahrzeugs.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 bis 2.000 Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Northeim hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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