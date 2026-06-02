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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Winterreifen auf Felge von Grundstück entwendet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Wenzen (Kr,) 01.06.2026, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr

Am Montagabend, den 01.06.2026, gegen 18:30 Uhr, reinigte ein 57jähriger Anwohner der Straße -Über dem Hofe- in Wenzen seine abmontierten Winterreifen auf Alufelgen. Anschließend legte er diese zum Trocknen vor seine Garage auf seiner Hofeinfahrt. Als er gegen 20:00 Uhr zum Ablageort zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter einen unbeobachteten Augenblick genutzt und die Reifen entwendet hatte. Dem Wenzener ist dabei ein Schaden von 1.200,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter machen können oder sonst sachdienliche Beobachtungen im Ort gemacht haben, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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