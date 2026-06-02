Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Alkohol und Widerstand durch Halter

Northeim (ots)

Northeim, Am Schlinganger

Dienstag, 02.06.2026, 00:15 Uhr

NORTHEIM(da) - Durch Zeugen wurde in der Nacht zu Heute gegen 00:15 Uhr ein in Schlangenlinien fahrender PKW im Bereich Nörten-Hardenberg gemeldet. Bei der in Northeim am Schlinganger durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer aus Northeim stark alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da der ebenfalls alkoholisierte Halter des Fahrzeugs die Fahrt geduldet hatte, wurde auch gegen ihn ein Verfahren eröffnet. Nachdem ihm dies bekannt gegeben worden war, wurde der Halter zunächst verbal aggressiv und griff letztlich die eingesetzten Polizeibeamten an, konnte jedoch schnell zu Boden gebracht werden. Beiden Beschuldigten wurden Blutproben entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

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