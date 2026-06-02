PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Alkohol und Widerstand durch Halter

Northeim (ots)

Northeim, Am Schlinganger

Dienstag, 02.06.2026, 00:15 Uhr

NORTHEIM(da) - Durch Zeugen wurde in der Nacht zu Heute gegen 00:15 Uhr ein in Schlangenlinien fahrender PKW im Bereich Nörten-Hardenberg gemeldet. Bei der in Northeim am Schlinganger durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer aus Northeim stark alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da der ebenfalls alkoholisierte Halter des Fahrzeugs die Fahrt geduldet hatte, wurde auch gegen ihn ein Verfahren eröffnet. Nachdem ihm dies bekannt gegeben worden war, wurde der Halter zunächst verbal aggressiv und griff letztlich die eingesetzten Polizeibeamten an, konnte jedoch schnell zu Boden gebracht werden. Beiden Beschuldigten wurden Blutproben entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 13:12

    POL-NOM: Trickdiebstahl und Einbruch - Zeugen zu "falscher Handwerker" Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - Hardegsen, Landstraße und Northeim, Theodor-Heuss-Ring Montag, 01.06.2026, zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr NORTHEIM (da) - Gleich zwei Fälle von Trickdiebstählen beziehungsweise Eigentumsdelikten zum Nachteil älterer Menschen beschäftigen derzeit die Polizei Northeim. Im ersten Fall wurde ein Senior aus der Hardegser Landstraße durch einen ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 06:55

    POL-NOM: Diebstahl von Radmuttern an Pkw - Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - - 37586 Dassel, Poststraße, Tatzeit: 29.05.2026, 15:30 bis 22:30 Uhr Einbeck (pfa) Unbekannte Täter entwendeten am 29.05.2026 von 15:30 bis 22:30 Uhr Radmuttern von einem abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern von dem blauen VW Golf abmontiert und entwendet. Die Polizei Dassel hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 01:27

    POL-NOM: Berauscht Unfall verursacht

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 01.06.2026; 15:20 Uhr Am Montagnachmittag, den 01.06.2026, befuhr eine 18jährige Fahranfängerin aus Dassel, mit ihrem Pkw, den Thiaisplatz in Richtung Beverstraße. In Höhe des ZOB wollte sie zunächst nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen und ordnete sich in der Linksabbiegespur ein. Anschließend entschied sie sich jedoch geradeaus weiterzufahren und wechselte, ohne auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren