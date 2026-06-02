Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.06.2026; 15:20 Uhr

Am Montagnachmittag, den 01.06.2026, befuhr eine 18jährige Fahranfängerin aus Dassel, mit ihrem Pkw, den Thiaisplatz in Richtung Beverstraße. In Höhe des ZOB wollte sie zunächst nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen und ordnete sich in der Linksabbiegespur ein. Anschließend entschied sie sich jedoch geradeaus weiterzufahren und wechselte, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Geradeausspur. Hierbei übersah sie den neben ihr befindlichen Pkw eines ebenfalls noch 18jährigen Fahrers aus Einbeck. Es kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit kleinem Sachschaden und leichten Verletzungen des Unfallbeteiligten jungen Mannes, die ambulant behandelt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten dann die eingesetzten Beamten bei der Verursacherin körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein vor Ort durchgeführter Drogen-Schnelltest bestätigte den Konsum von Cannabis und Amphetaminen. Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen die junge Frau ein. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ihr die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

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