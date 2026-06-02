Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schaden verursacht und weggefahren; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Sievershausen (Kr.) 30.05.2026; 15:45 Uhr - 20:18 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 30.05.2026, stellte eine 51jährige Dasselanerin ihren Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße -Hinter den Höfen- in Sievershausen ab. Als sie gegen Abend zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie im Bereich der Frontschürze eine Beschädigung in Höhe von ca. 1.000,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer, beim Ein-oder Ausparken, ihren Pkw an der Front touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Verursacher machen können, sich unter Tel. 05564-999100 oder 05561-31310 zu melden.

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