PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verkehrsdelikte am Wochenende

Northeim (ots)

Zwischen Freitag, 29.05.26, 20:00 Uhr bis Samstag, 30.05.26, 21:15 Uhr Northeim, Freiherr-vom-Stein-Straße , Braunschweiger Straße und Wieterstraße

NORTHEIM(da) - Mehrere Verkehrsdelikte beschäftigen am vergangenen Wochenende die Northeimer Polizei.

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr und Sonntag, 13:20 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen VW Polo beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren stieß er gegen das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug und beschädigte das linke Vorderrad und den Außenspiegel, der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.500EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-91480 bei der Polizei Northeim zu melden.

Ein 24-jähriger Northeimer fiel am Samstag in der Braunschweiger Straße Zeugen auf, als er mit einem nicht zugelassen Krad mit "Wheelies" die Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem ein nicht für das Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen festgestellt werden. Da er auch keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug vorlegen konnte, wurden gleich mehrere Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.

Gegen 21:15 Uhr kam es abschließend zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Wieterstraße / Wilhelmstraße. Ein 16-jähriger Leichtradkraftfahrer fuhr von der Witerstraße in den Kreuzungsbereich ein, um diese zu überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW, der die Wilhelmstraße in Rtg. Friedrichstraße befuhr und kollidierte mit diesem. Der Northeimer wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, die 26-jährige PKW-Fahrerin aus Osterode blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 5.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 12:00

    POL-NOM: Diebstahl von Zahnbürsten

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße Samstag, 30.05.2026, 17:20 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein bislang Unbekannter hat am Samstag gegen 17:20 Uhr aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Göttinger Straße mehrere elektrische Zahnbürsten im Wert von ca. 300EUR entwendet. Der auffällige Mann war ca. 35 Jahre alt und bekleidet mit bordeauxfarbener Hose, schwarzer Jacke, schwarzer Basecap und ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:27

    POL-NOM: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Lange Straße (Kleines Café), zwischen Donnerstag, dem 28.05.2026, 18:00 Uhr und Freitag, dem 29.05.2026, 07:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Holztische des Cafes eines 59- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 08:40

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstraße 3, Abschnitt 283, Station 1,29, 29.05.2026, 14:10 Uhr, Northeim (Gro) Verkehrsbedingt musste eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Sudheim kommend vor dem Gallneukirchener Kreisel halten. Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer, der ihr folgte, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Kraftfahrzeugen, einem Renault und einem VW, entstand Sachschaden (Gesamt: 12.000 Euro).Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren