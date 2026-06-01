Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verkehrsdelikte am Wochenende

Northeim (ots)

Zwischen Freitag, 29.05.26, 20:00 Uhr bis Samstag, 30.05.26, 21:15 Uhr Northeim, Freiherr-vom-Stein-Straße , Braunschweiger Straße und Wieterstraße

NORTHEIM(da) - Mehrere Verkehrsdelikte beschäftigen am vergangenen Wochenende die Northeimer Polizei.

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr und Sonntag, 13:20 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen VW Polo beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren stieß er gegen das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug und beschädigte das linke Vorderrad und den Außenspiegel, der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.500EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-91480 bei der Polizei Northeim zu melden.

Ein 24-jähriger Northeimer fiel am Samstag in der Braunschweiger Straße Zeugen auf, als er mit einem nicht zugelassen Krad mit "Wheelies" die Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem ein nicht für das Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen festgestellt werden. Da er auch keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug vorlegen konnte, wurden gleich mehrere Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.

Gegen 21:15 Uhr kam es abschließend zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Wieterstraße / Wilhelmstraße. Ein 16-jähriger Leichtradkraftfahrer fuhr von der Witerstraße in den Kreuzungsbereich ein, um diese zu überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW, der die Wilhelmstraße in Rtg. Friedrichstraße befuhr und kollidierte mit diesem. Der Northeimer wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, die 26-jährige PKW-Fahrerin aus Osterode blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 5.000EUR.

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