Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Bundesstraße 3, Abschnitt 283, Station 1,29, 29.05.2026, 14:10 Uhr,

Northeim (Gro)

Verkehrsbedingt musste eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Sudheim kommend vor dem Gallneukirchener Kreisel halten. Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer, der ihr folgte, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Kraftfahrzeugen, einem Renault und einem VW, entstand Sachschaden (Gesamt: 12.000 Euro).Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

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