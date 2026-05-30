POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Bundesstraße 3, Abschnitt 283, Station 1,29, 29.05.2026, 14:10 Uhr,
Northeim (Gro)
Verkehrsbedingt musste eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Sudheim kommend vor dem Gallneukirchener Kreisel halten. Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer, der ihr folgte, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Kraftfahrzeugen, einem Renault und einem VW, entstand Sachschaden (Gesamt: 12.000 Euro).Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.
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