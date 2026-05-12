Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Drei Insassen verletzt

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Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 12.05.2026, 15:23 Uhr, Kreuzungsbereich Gladbacher Straße / Dahlener Heide (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Gladbacher Straße / Dahlener Heide alarmiert. Im Kreuzungsbereich waren zwei Fahrzeuge kollidiert und kamen stark deformiert zum Stehen.

Ein Fahrzeug war mit zwei Insassen besetzt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Beifahrerin wurde durch das Personal des Rettungsdienstes aus dem Fahrzeug geführt. Das zweite Fahrzeug war lediglich mit einer Fahrerin besetzt, die ihr Fahrzeug eigenständig verlassen konnte.

Der Rettungsdienst sichtete alle Beteiligten notfallmedizinisch an der Einsatzstelle. Alle drei Insassen wurden medizinisch versorgt, notärztlich untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser im Stadtgebiet transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab und klemmten die Batterien der beiden stark deformierten Fahrzeuge ab.

Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen kam es auf der Gladbacher Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache III (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jonas Günther

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