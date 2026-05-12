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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein In der Duis

FW-MG: Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein In der Duis
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Mönchengladbach-Venn, 11.05.2026, 23:44 Uhr, Hamerweg (ots)

Gegen 23:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein "In der Duis" am Hamerweg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube in Vollbrand und bei mehreren Gasflaschen in der Laube hatten die Sicherheitsventile bereits Gas entweichen lassen.

Unter dem Einsatz von zwei C-Rohren und einem Wasserwerfer über die Drehleiter, konnten drei Trupps den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich bergen. Zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Ruine der Laube mit Löschschaum benetzt um eine erneute Entzündung zu vermeiden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwillige Feuerwehr, Einheiten aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Christian Küppers

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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