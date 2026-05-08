Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Erneuter Brand in Recyclingbetrieb in Neuwerk

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Mönchengladbach-Neuwerk, 07.05.2026, 22:52 Uhr, Boettgerstraße (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach erneut zu einem Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs an der Boettgerstraße alarmiert. Bereits während der Anfahrt war für die ersten Einsatzkräfte eine deutliche Rauch- und Feuerscheinentwicklung sichtbar.

Im Vergleich zum Großbrand in der Nacht von Samstag auf Sonntag handelte es sich diesmal glücklicherweise um ein deutlich kleineres Feuer innerhalb eines Metallschrotthaufens. Die Einsatzkräfte leiteten unmittelbar nach dem Eintreffen die Brandbekämpfung ein. Zur Bekämpfung des Brandes kamen zunächst drei C-Rohre zum Einsatz. Zwischenzeitlich wurde das Feuer zusätzlich über die Drehleiter von oben gelöscht, um betroffene Bereiche gezielt erreichen zu können.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Wie bereits beim vorherigen Einsatz unterstützten Mitarbeitende des Unternehmens die Maßnahmen der Feuerwehr mit einem firmeneigenen Bagger. Dadurch konnte das Brandgut auseinandergezogen und verbliebene Glutnester gezielt abgelöscht werden.

Nach rund 75 Minuten war der Einsatz beendet.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hygienemodul aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BOI Roman Crützen und Robin Gurek (in Ausbildung)

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