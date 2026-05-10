Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender Treppenraum im Gebäude einer Pizzeria

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Mönchengladbach-Giesenkirchen, 10.05.2026, 08:11 Uhr, Mülforter Straße (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen meldeten mehrere Anrufer der Feuerwehr einen Brand in einer Pizzeria. Sie berichteten von einer starken Rauchentwicklung in der Straße sowie von Flammen, die aus Fenstern schlugen.

Die Einsatzkräfte bestätigten die Meldung beim Eintreffen. Entgegen der ersten Meldung brannte jedoch nicht die Pizzeria selbst, sondern der Treppenraum des Gebäudes. Der Brandrauch breitete sich im gesamten Gebäude aus und führte zu einer massiven Verrauchung. Eine Person hatte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Gebäude gerettet. Ein Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungswagens versorgten die verletzte Person und transportierten sie zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik für Verbrennungen. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die Feuerwehr konzentrierte sich daher unmittelbar auf die Brandbekämpfung im Treppenraum. Parallel gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor.

Zur Entrauchung brachte die Feuerwehr im Außenbereich eine Drehleiter in Stellung und schuf Abluftöffnungen, damit der Rauch aus dem Gebäude abziehen konnte. Zusätzlich setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein. Hiernach zeigten die Löschmaßnahmen schnell Wirkung und der Brand wurde gelöscht.

Mitarbeiter der NEW Netz schalteten das Gebäude vollständig stromlos. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Abrollbehälter Atemschutz, der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, die NEW-Netz (Strom und Gas) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

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