Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Abendliches Unwetter führt zu kurzfristig gesteigertem Einsatzaufkommen

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Mönchengladbach-Stadtgebiet, 02.05.2026, 19:50 Uhr (ots)

Am heutigen Abend zog ein Unwetter über Teile des Stadtgebiets hinweg. Zwischen 20 Uhr und 23 Uhr kam es zu insgesamt 22 unwetterbedingten Einsätzen. Bei den Einsätzen handelt es sich überwiegend um umgestürzte Bäume, teilweise vollgelaufene Keller und überflutete Straßenbereiche. Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen und das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheydt, Neuwerk, Wickrath, Stadtmitte und Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Berichterstatter: Branddirektor Dr. Marcus Hans

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