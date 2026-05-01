Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine verletzte Person nach Unfall mit PKW und Bus

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Mönchengladbach-Schrievers, 01.05.2026, 19:18 Uhr, Watelerstraße (ots)

Am Abend wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Bus gemeldet. Aufgrund der Meldung wurde ein größere Anzahl an Einsatzkräfte alarmiert. Vorort trafen die Einsatzkräfte auf einen beschädigten PKW, in dem sich der Fahrer befand. Der Fahrer des PKW wurde durch einen Notarzt notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Eine technische Rettung mit schweren Gerät war zwar vorbereitet worden, musste jedoch nicht durchgeführt werden. Die Insassen sowie der Fahrer des Buses blieben unverletzt. Sie alle hatten den Bus bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), drei Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

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