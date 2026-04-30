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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall im Stadtzentrum

FW-MG: Verkehrsunfall im Stadtzentrum
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Mönchengladbach Gladbach 29.04.2026, 17:46 Uhr Viersener Straße/Stauffenstraße (ots)

Am frühen Abend kam es an der Kreuzung Viersener Straße / Stauffenstraße in Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte sicherten, gemeinsam mit der Polizei, die Unfallstelle ab und verschafften sich einen Überblick. Eine technische Rettung war nicht erforderlich. Insgesamt wurden vier Personen vor Ort durch den Notarzt medizinisch versorgt. Zur weiteren Behandlung wurden alle vier Patienten in die Krankenhäuser im Stadtgebiet transportiert.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen kam es im Umfeld der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Michael Knopp

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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