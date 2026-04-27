Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender PKW in Garage - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

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Mönchengladbach-Venn, 26.04.2026, 20:59 Uhr, Hamerweg (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer freistehenden Garage alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. In der Garage brannte ein abgestelltes Fahrzeug.

Besondere Gefahren ergaben sich durch in der Garage gelagerte Gasflaschen sowie durch Akkus einer Photovoltaikanlage. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Garage, es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr leitete umgehend erste Löschmaßnahmen über eine rückwärtige Zugangstür ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Garagentor entfernt, um eine verbesserte Belüftung zu schaffen und gezielte Nachlöscharbeiten durchzuführen. Die betroffenen Akkus der Photovoltaikanlage wurden aus dem Gefahrenbereich entfernt und zur Kühlung in ein Wasserbad verbracht. Zusätzlich wurden die Kabel der auf dem Garagendach installierten Photovoltaikanlage durch die Einsatzkräfte getrennt.

Eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Nach erfolgreichen Löscharbeiten und umfangreicher Kontrolle wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Gerätewagen Hygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Matthias Kempin

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