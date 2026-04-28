Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Odenkirchener Straße - Drei Personen betroffen

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Mönchengladbach-Heyden, 28.04.2026, 15:47 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf der Odenkirchener Straße alarmiert. Auf Höhe eines Baumarktes, auf einer geraden Strecke, waren zwei Pkw miteinander kollidiert und kamen quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch alle Insassen in ihren Fahrzeugen. Eine Person war im Pkw eingeschlossen und musste mithilfe von technischem Gerät befreit werden. Die beiden weiteren Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge mit Unterstützung der Feuerwehr eigenständig verlassen. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei abgesichert. Die drei betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht und anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser transportiert. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Während des Einsatzes war die Odenkirchener Straße zwischen der Duvenstraße und der Gertraudenstraße vollständig gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

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