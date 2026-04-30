Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Karosseriebau- und Lackierbetrieb

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Mönchengladbach-Neuwerk, 30.04.2026, 10:38 Uhr, Engelblecker Straße (ots)

Am Vormittag gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach, die eine Rauchwolke über einem Karosseriebau- und Lackierbetrieb an der Engelblecker Straße wahrnahmen. Daraufhin entsandte der Disponent die dem Einsatzstichwort zugehörigen Einsatzmittel. Beim Eintreffen hatten sich bereits alle Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. In einer Abluftanlage, die an mehrere Lackierkammern angeschlossen war, war ein Brand ausgebrochen. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte mit einem C-Rohr das Feuer durch die Schaffung von Öffnungen in den Abluftleitungen. Über eine in Stellung gebrachte Drehleiter beaufsichtigte ein Feuerwehrmann den Dachbereich und konnte mit einem weiteren C-Rohr Flammen im Bereich des Austritts der Lüftungsanlage niederschlagen. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung musste die Dachhaut um die Austrittsstelle geöffnet werden, da sich dort noch unzugängliche Glutnester befanden. Diese Maßnahme nahm längere Zeit in Anspruch. Während des Feuerwehreinsatzes war die Engelblecker Straße zwischen Nordring und Tonderner Straße für den Verkehr gesperrt. Verletzte gab es bei dem Einsatz keine.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Hygiene und der Abrollbehälter Atemschutz des Technik- und Logistikzentrums (Holt), ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

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