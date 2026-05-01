Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Motorrad stößt mit PKW zusammen

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Mönchengladbach-Wickrath, 01.05.2026, 20:23, Rheindahlener Straße (ots)

Am Abend kam es auf der Rheindahlener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die alarmierten Kräfte fanden an der Unfallstelle eine Vielzahl von Ersthelfern vor, die sich vorbildlich um den verunfallten Motorradfahrer kümmerten. Der Fahrer des beteiligten PKW blieb unverletzt. Eine Notärztin der Feuerwehr versorgte den Motorradfahrer notfallmedizinisch. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß mit dem PKW stark beschädigt. Die Feuerwehrkräfte streuten auslaufende Betriebsmittel ab und unterstützen die Polizei bei der Sperrung der Rheindahlener Straße sowie bei der Unfallaufnahme. Hierzu leuchteten sie die Einsatzstelle aus und unterstützen bei der Dokumentation mit Hilfe einer Drehleiter.

Die Rheindahlener Straße war zwischen Wickrath und Mennrath für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, eine Notarzteinsatzfahrzeug, die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

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