Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung in Garage

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Mönchengladbach-Gladbach, 11.05.2026, 23:05 Uhr, Neustraße (ots)

Gegen 23:05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in der Neustraße gerufen. Ein Anwohner war auf den Rauch in seiner Garage aufmerksam geworden und hatte unverzüglich die Einsatzkräfte alarmiert. Zu Beginn des Einsatzes war nicht klar, ob sich noch eine Person in der Garage befindet. Umgehend ging ein Trupp mit Brechwerkzeug und C-Rohr durch Pressluftatmer geschützt zur Garage vor und verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Objekt.

Die Garage wurde zügig nach Personen abgesucht und das Feuer abgelöscht. Glücklicherweise befand sich niemand mehr im verrauchten Bereich.

Die Tore wurden zur Entrauchung vollständig geöffnet. Abschließend wurde das angrenzende Gebäude auf mögliche Verrauchung kontrolliert. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben, die Neustraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: HBM Küpper (Zugführerpraktikant) und BA Stephan Müller

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