Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mönchengladbach richtet die Fußball-Landessportmeisterschaften der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen aus

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Sportanlage Campuspark Rheydt, Jahnplatz 10, 41236 Mönchengladbach (ots)

15 Fußballmannschaften der Berufsfeuerwehren aus ganz Nordrhein-Westfalen treten am Mittwoch, 13. Mai, in Mönchengladbach an. Sie kämpfen um den Landesmeistertitel. Die Berufsfeuerwehr Mönchengladbach richtet als Titelträger aus dem vergangenen Jahr das traditionelle Fußballturnier aus.

Die Mannschaften treten ab 10 Uhr auf der Sportanlage am Campuspark in Rheydt, Jahnplatz 13, gegeneinander an. Beigeordnete Silke Wehmhörner eröffnet die Veranstaltung gegen 9.40 Uhr. Sie begleitet das Turnier gemeinsam mit Feuerwehrchef Dirk Schattka.

Die Spielzeit beträgt 20 Minuten pro Partie. Die Vorrunde läuft bis 15.30 Uhr. Das Finale ist für 17 Uhr geplant.

Schon das Eröffnungsspiel verspricht viel Spannung und lässt die Herzen der Fußballfreunde höherschlagen. Denn die Mannschaften aus Mönchengladbach und Köln treffen im ersten Spiel aufeinander. Weitere Mannschaften kommen aus Bielefeld, Mülheim, Bochum, Aachen, Gelsenkirchen, Bottrop, Herne, Witten/Ennepetal, Duisburg, Ratingen, Oberhausen, Essen und Dortmund. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Mannschaften vor Ort sehr gerne unterstützen.

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