Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Wohnmobil

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, St.-Georg-Straße, Wohnmobilstellplatz "Rio Grande"

Tatzeit: 28.05.2026 11:30 Uhr bis 28.05.2026 18:15 Uhr

In oben genanntem Tatzeitraum dringt die bislang unbekannte Täterschaft in ein auf dem oben genannten Parkplatz abgestelltes Wohnmobil ein. Hierbei wird ein Fenster aufgehebelt, man dringt in den Innenraum ein und durchwühlt diesen. Anschließend entfernt sich die Täterschaft auf bislang unbekanntem Weg.

Der Sachschaden wird durch die eingesetzten Beamten derzeit auf 500EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (WSH)

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