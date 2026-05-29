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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (kr.) 29.05.2026, 07:00 Uhr - 16:50 Uhr

Am Freitagmorgen, den 29.05.2026, stellte ein 21jähriger Einbecker sein Fahrrad der Marke -EXTE- am Bahnhof in Einbeck Mitte ab. Hierbei handelt es sich um ein schwarz/blaues Mountainbike im Wert von 200,- Euro. Als er gegen 16:50 Uhr sein Fahrrad wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr vor Ort war. Demnach muss ein bislang unbekannter Täter einen günstigen Augenblick genutzt haben, um das Fahrrad zu entwenden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tat/Täter sowie dem Verbleib des Rades machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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