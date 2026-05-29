Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw unbefugt mit gestohlenen Kennzeichen geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 15.05.2026 - 26.05.2026

Am Freitagmittag, den 15.05.2026, entwendete ein 20jähriger Mitarbeiter eines Autohauses am Altendorfer Tor einen nicht zugelassenen Pkw vom Firmengelände, mit zugehörigem Schlüssel. Hierzu montierte er zuvor entwendete Kennzeichen vom zugelassenen Pkw eines 48jährigen Mannes aus Dassel an diesem, um eine Zulassung vorzutäuschen. Anschließend fuhr er mit dem Pkw zu seiner Wohnanschrift nach Dassel und gab im Freundeskreis mit seinem "neuen Pkw" an. An diesem Tag meldete er sich zudem bei seinem Arbeitgeber, bis zum heutigen Tag, krankheitsbedingt ab. Das Fahrzeug konnte im Nahbereich zu seiner Wohnanschrift durch die Polizei aufgefunden und an das Autohaus zurückgegeben werden. Gegen den jungen Mitarbeiter wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen einer unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges sowie Kennzeichendiebstahl eingeleitet.

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