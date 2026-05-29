Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichenmissbrauch

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 24.05.2026; 19:00 Uhr

Am 24.05.2026, stellte eine Polizeistreife im Bereich der Hullerser Landstraße einen Pkw fest, an dem Kennzeichen ohne Zulassungsplaketten angebracht waren. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich hierbei um Doubletten eines anderen, ordnungsgemäß zugelassenen Pkw. Der betroffene Pkw ist noch im Besitz seiner eigentlichen Halterin, die auch das Nachfolgefahrzeug mit gleichen Kennzeichen zugelassen hat. Die 54jährige Einbeckerin wollte mit den Doubletten eine Zulassung ihres "alten" Pkw vortäuschen, um im öffentlichen Verkehrsraum parken zu dürfen. Ein abgemeldetes Fahrzeug darf dies nicht. Es muss entweder privat untergestellt sein oder altersbedingt entsorgt werden. Gegen die Halterin wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch eingeleitet, die Kennzeichendoubletten beschlagnahmt und sie mit der Entfernung des Pkw aus dem öffentlichen Verkehrsraum beauftragt.

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