Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brillantring aus Schlafzimmer entwendet

Einbeck (ots)

Dassel, (Kr.) Montag, 04.05.2026; 09:00 Uhr - 09:30 Uhr

Erst jetzt zeigte eine 93jährige Dame aus Dassel bei der Polizei den Diebstahl eines Brillantringes im Wert von ca. 1.000,- an. Demnach habe ein bislang unbekannter Täter diesen am 04.Mai 2026 aus einem in ihrem Schlafzimmer befindlichen Schmuckkästchen genommen. Ein Tatverdacht der älteren Dame richtet sich gegen eine weibliche Haushaltshilfe, die zu diesem Zeitpunkt bei ihr geputzt habe. Die Polizei Dassel hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat/Täter sowie dem Verbleib des Ringes entgegen.

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