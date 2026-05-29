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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeuganhänger entwendet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.05.2026 - 27.05.2026

Im Tatzeitraum von Freitag, den 22.05.2026 bis zum Mittwoch, den 27.05.2026, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter einen Fahrzeugtransportanhänger von einem Parkstreifen im Sülbecksweg. Der 38jährige Eigentümer hatte diesen, vor Hausnummer 57, dort mit einem Anhängerkupplungsschloss gesichert abgestellt. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahl eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und Täter, bzw. dem Verbleib des Anhängers machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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