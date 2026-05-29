PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in der Wieterallee

Northeim (ots)

Northeim, Wieterallee

Donnerstag, 28.05.2026, gegen 10:30 Uhr

Northeim(da) Ein bislang Unbekannter beschädigte am gestrigen Morgen gegen 10:30 Uhr in der Wieterallee beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbox den ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen. Anschließend entfernte sich der oder die Verursacher(in), ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-91480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 14:07

    POL-NOM: Zwei Unfälle mit Verletzten

    Northeim (ots) - Northeim und Katlenburg-Lindau Donnerstag, 11.07 Uhr und 18:25 Uhr NORTHEIM(da) - Zu zwei Unfällen mit Verletzten kam es im Laufe des gestrigen Donnerstags im Bereich der PI Northeim. Gegen 11:07 Uhr befuhr eine 64-jährige Radfahrerin aus dem Bereich Katlenburg-Lindau den Albrechtshäuser Weg in Richtung Landstraße (B241). Beim Überqueren der B241 in Richtung Radweg übersah sie einen von links ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 14:07

    POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

    Northeim (ots) - Moringen, Neue Straße Di., 26.05.2026 18:00 - Mi., 27.05.2026 06:00 MORINGEN(da) - Ein bislang Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zu Mittwoch einen in der Neuen Straße geparkten Transporter mutmaßlich durch Tritte erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.000EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-91480 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:16

    POL-NOM: Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße (Lidl), Donnerstag, der 28.05.2026, 10:41 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in o.a. Supermarkt diverse Kosmetikartikel und bezahlte diese an der Kasse nicht. Der Kassiererin gelang es, der Person den Rucksack abzunehmen, bevor dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren