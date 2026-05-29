Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in der Wieterallee

Northeim (ots)

Northeim, Wieterallee

Donnerstag, 28.05.2026, gegen 10:30 Uhr

Northeim(da) Ein bislang Unbekannter beschädigte am gestrigen Morgen gegen 10:30 Uhr in der Wieterallee beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbox den ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen. Anschließend entfernte sich der oder die Verursacher(in), ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-91480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell