POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW
Northeim (ots)
Moringen, Neue Straße
Di., 26.05.2026 18:00 - Mi., 27.05.2026 06:00
MORINGEN(da) - Ein bislang Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zu Mittwoch einen in der Neuen Straße geparkten Transporter mutmaßlich durch Tritte erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.000EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-91480 zu melden.
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