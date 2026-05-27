Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an frisch sanierter Unterführung - Polizei ermittelt

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mehrere Graffiti an einer frisch sanierten Fußgängerunterführung in der Ernst-Thälmann-Straße in Kahla angebracht. Wie am Dienstag bekannt wurde, beschmierten die Täter im Zeitraum zwischen dem 20. Mai und dem 22. Mai die Wände der Unterführung mit mehreren großflächigen Schriftzügen in den Farben Blau, Weiß und Gelb. Teilweise erreichten die Graffiti eine Größe von bis zu drei Metern Breite und eineinhalb Metern Höhe. Ein möglicher Bezug zur Fußballszene kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Vor Ort wurde zudem eine Sprühdose festgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft nun mögliche Hinweise auf die unbekannten Täter.

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