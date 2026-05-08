Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 32-Jähriger nach Kontrolle am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 23:50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei Mainz einen 32-jährigen Mann im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs. Hierbei wurden mutmaßliche Betäubungsmittel sowie drogentypische Utensilien festgestellt.

Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Taschen fanden die Einsatzkräfte mehrere verpackte Betäubungsmittel sowie unter anderem eine Feinwaage.

Im weiteren Verlauf wurde die Sachbearbeitung durch den Kriminaldauerdienst der Polizei Mainz übernommen.

Der 32-Jährige willigte anschließend in die Durchsuchung seiner Wohnung ein. Dort konnten weitere mutmaßliche Betäubungsmittel sowie entsprechende Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Beschuldigte wird im Nachgang vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

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